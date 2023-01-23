『ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 17時 26分に出品され03月24日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200

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※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】

・原産国:ウクライナ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.2×200×2cm

・本体重量:300g



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。