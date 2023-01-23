『PETROMAX(ペトロマックス) アウトドア キャンプ パーコレーター ステンレス 21L 12890【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 05時 45分に出品され04月09日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETROMAX(ペトロマックス) アウトドア キャンプ パーコレーター ステンレス 21L 12890
【商品説明】
・サイズ:20.5×21×15cm
・モデル年度:2018
・容量:21L
・対象シーズン:通年
・材質:ステンレス
・部門名:ユニセックス大人
・重量:930g
【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8550円
743 入札履歴
終了
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