『PETROMAX(ペトロマックス) アウトドア キャンプ パーコレーター ステンレス 21L 12890【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 05時 45分に出品され04月09日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PETROMAX(ペトロマックス) アウトドア キャンプ パーコレーター ステンレス 21L 12890



【商品説明】

・サイズ:20.5×21×15cm

・モデル年度:2018

・容量:21L

・対象シーズン:通年

・材質:ステンレス

・部門名:ユニセックス大人

・重量:930g



【サイズ】

高さ : 16.70 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。