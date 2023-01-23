『Silver Fox(シルバーフォックス) スーパーハード ブランクデッキ 31×7.75インチ ブラウン SBDKSH7025【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 13分に出品され03月17日 23時 13分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Silver Fox(シルバーフォックス) スーパーハード ブランクデッキ 31×7.75インチ ブラウン SBDKSH7025



【商品説明】

・サイズ:32×20×10cm

・スケートボードデッキ

・仕様:31×7.75インチ



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。