『Silver Fox(シルバーフォックス) スーパーハード ブランクデッキ 31×7.75インチ ブラウン SBDKSH7025【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 13分に出品され03月17日 23時 13分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Silver Fox(シルバーフォックス) スーパーハード ブランクデッキ 31×7.75インチ ブラウン SBDKSH7025
【商品説明】
・サイズ:32×20×10cm
・スケートボードデッキ
・仕様:31×7.75インチ
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8550円
769 入札履歴
終了
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