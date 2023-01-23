『[品簡単版]崩壊：スターレイル HonkaiStarRail 丹恒 飲月君 コスプレ衣装 コスチューム cosplay【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 38分に出品され03月15日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※セット内容：主画像もしくは商品説明覧の詳細画像ご覧ください
※動く為に仕上がりサイズはヌードサイズより３?５ＣＭゆとりが持っております。予めご了承ください。
※身長140CM未満のお子様のオーダーはご遠慮頂いております。
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落札価格8549円
108 入札履歴
終了
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