『Ankbit オープンイヤー 開放型 ワイヤレスイヤホン 空気伝導イヤホン 耳をふさがない ウェアラブルステレオ CVC8.0 IPX4防水【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 21時 19分に出品され04月15日 21時 19分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ankbit オープンイヤー 開放型 ワイヤレスイヤホン 空気伝導イヤホン 耳をふさがない ウェアラブルステレオ CVC8.0 IPX4防水



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.91 cm

横幅 : 10.11 cm

奥行 : 13.69 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。