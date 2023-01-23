『アルバ メタリック ロッカー ALVA METALLIC ROCKER スケートボード クルーザー デッキ 板 SKATE Col:Blue Size:34×10.75×17.5 WB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 44分に出品され05月03日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】

34"×10.75"×17.5" WB



【必ずご確認下さい】

※1"(inch)＝2.54cm

※キック＆コンケーブは画像でご確認ください。

※画像とグリップ面のカラーが異なる場合がございます。

※カラーはお選びいただけませんので予めご了承下さい。

※入荷時期により仕様が多少異なる場合がございます。

※稀にシュリンクが無い場合がございます。

※使用を前提とした販売となりますため滑走に支障の無い誤差・個体差（シュリンク破れ、多少のダメージなど）は不良品扱いにしておりません。事前にご理解いただけますようお願い申し上げます。



コンケーブ・スプーン・ノーズとロッカーでリデザインされたデッキ！



伝説のスケートボードチーム「Z-BOYS」のメンバーであり、レジェンドスケートボーダー《TONY ALVA/トニー アルバ》が1977年に立ち上げたスケートボードカンパニー【ALVA SKATES(アルバスケーツ)】。元祖サーフスケートスタイルを追求する、オールドスクーラー垂涎のブランドです！