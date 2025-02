新品 萩原健一 ライブ映像〜バーボンタイムズ / 萩原健一 (3枚組Blu-ray) TJJV-20002-FD【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

<収録予定曲>

DISC.1

KENICHI HAGIWARA83

SHANTI SHANTI BUDOKAN LIVE

1.Opening

2.Ah!Ha!

3.ラストダンスは私に

4.本牧綺談

5.ハロー・マイ・ジェラシー

6.シャ・ラ・ラ

7.ハイナポロポロ~ホワイト&ブルー

8.ウッドント・セイ

9.どうしようもないよ

10.自由に歩いて愛して

11.テンダー・ナイト

12.フラフラ(ON SHANTI ON)

13.ルーシー

14.さよなら



DISC.2

KENICHI HAGIWARA84

THANK YOU MY DEAR FRIENDS LIVE

1.Opening

2.去年の暮れ予感(GOD BLESS YOU)

3.PM10時過ぎ逢いたくて…(DONT YOU KNOW)

4.58年5月、別荘にて

5.もう一度抱いて

6.55日目、夕方和んで

7.九月朝、母を想い(SUZUMUSHI)

8.昔おさない夢

9.54日間、待ちぼうけ(SOMEDAYS NIGHT)

10.セクシー・ロンリー・ナイト

11.9月25日吉日、友の結婚(DONJUAN TRAIN)

12.58年9月、お世話になりました(THANK YOU MY DEAR FRIENDS)



DISC.3

KENICHI HAGIWARA85

ANDREE MARLRAU LIVE

1.シャ・ラ・ラ

2.鈴虫(九月朝、母を想い)

3.Be My Baby

4.Somedays Night(54日間、待ちぼうけ)

5.ハロー・マイ・ジェラシー

6.テンダー・ナイト

7.フラフラ(OM SHANTI OM)

8.さよなら