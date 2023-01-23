『2020 Is Elfed Up Funny Christmas トレーナー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 19時 52分に出品され03月11日 19時 52分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Goodtogotees」より引用"
【商品名】
2020 Is Elfed Up Funny Christmas トレーナー
【商品説明】
・2020 Is Elfed Up Funny Christmas
・even santas elves know 2020 has been pretty elfed up. A fun Christmas design
・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿
【サイズ】
高さ : 5.51 cm
横幅 : 24.21 cm
奥行 : 35.79 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8549円
152 入札履歴
終了
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