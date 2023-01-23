『2020 Is Elfed Up Funny Christmas トレーナー【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 19時 52分に出品され03月11日 19時 52分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Goodtogotees」より引用"



【商品名】

2020 Is Elfed Up Funny Christmas トレーナー



【商品説明】

・2020 Is Elfed Up Funny Christmas

・even santas elves know 2020 has been pretty elfed up. A fun Christmas design

・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 5.51 cm

横幅 : 24.21 cm

奥行 : 35.79 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 2020

Is

Elfed

Up

Funny

Christmas

トレーナー