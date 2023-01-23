『Ugears ユーギアーズ Treasure トレージャーボックス 3d木製パズル ? 大人用クラフトセットself-assembly、理想【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 36分に出品され03月13日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ugears ユーギアーズ Treasure トレージャーボックス 3d木製パズル ? 大人用クラフトセットself-assembly、理想
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8549円
95 入札履歴
終了
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