『Ugears ユーギアーズ Treasure トレージャーボックス 3d木製パズル ? 大人用クラフトセットself-assembly、理想【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 36分に出品され03月13日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,549円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ Treasure トレージャーボックス 3d木製パズル ? 大人用クラフトセットself-assembly、理想



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。