『帆船模型 ブラックパール号 模型 1￥/96スケール プラモデルキット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 20時 05分に出品され05月16日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スケール: 1:96
仕上がりサイズ: 410ミリメートル × 350ミリメートル
標準モデルキット 導入:
次のとおりです。帆ボートモデルキット・マスト・帆・ロープ・図面と仕様。 船首彫像は木製。
アップグレードモデルキット 導入:
次のとおりです。標準モデルキット + 10 pc
S真鍮大砲 + 3個透明樹脂ライト+ Gmm pe + 70個銅ボルト + 2個金属アンカー + 真鍮ベル。
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¥ 8508
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タミヤ（78021）1/350 日本航空巡洋艦 最上
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帆船模型 ブラックパール号 模型 1￥/96スケール プラモデルキット
¥ 8462
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¥ 8462
ドイツレベル 1/72 アメリカ海軍 PTボート PT-109魚雷艇 プラモデル 05147
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1/700 日本海軍戦列艦「武蔵 」用改造セット for フジミ460024
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1/700 日本海軍航空戦艦 伊勢（1944）アップグレードセット
¥ 8452
落札価格8548円
33 入札履歴
終了
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