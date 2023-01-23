『帆船模型 ブラックパール号 模型 1￥/96スケール プラモデルキット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 20時 05分に出品され05月16日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケール: 1:96

仕上がりサイズ: 410ミリメートル × 350ミリメートル



標準モデルキット 導入:

次のとおりです。帆ボートモデルキット・マスト・帆・ロープ・図面と仕様。 船首彫像は木製。



アップグレードモデルキット 導入:

次のとおりです。標準モデルキット + 10 pc

S真鍮大砲 + 3個透明樹脂ライト+ Gmm pe + 70個銅ボルト + 2個金属アンカー + 真鍮ベル。