『コバアニ模型工房 1/1000 1967東京タワー ペーパー組立キット SP-001【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 18時 20分に出品され03月09日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コバアニ模型工房 1/1000 1967東京タワー ペーパー組立キット SP-001



【商品説明】

・本体サイズ:全高約350mm (台座含む)

・組み立て、塗装が必要なキット。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。