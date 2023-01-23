『KARY デスクライト LED目に優しい電気スタンド 卓上ライト 自動無段階調光 調色 デスクライト クランプ式 スタンドライト 非対称光源【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 44分に出品され03月05日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KARY デスクライト LED目に優しい電気スタンド 卓上ライト 自動無段階調光 調色 デスクライト クランプ式 スタンドライト 非対称光源 タイマー メモリー機能付き 360度回転アーム タッチセンサー 省エネ【PSE取得済】 (ブラック)
【商品説明】
・?【360度回転アーム・クランプ式】ベースをボルトで机の天板などに固定するクランプ式の電気スタンドです。机が最大限広く使えます。机にしっかり固定できるので、多少の
【注意事項】
・商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。
・食品の賞味期限と詳細画像について
商品画像はすべてサンプルです。賞味期限に関して、サンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
・実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
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落札価格8548円
717 入札履歴
終了
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