『Galaxy S21 Ultra 5G Sペン搭載 スマートクリアビュー Sペンホルダー付 ケース | SMART CLEAR VIEW C【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 59分に出品され03月26日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Galaxy S21 Ultra 5G Sペン搭載 スマートクリアビュー Sペンホルダー付 ケース | SMART CLEAR VIEW C



【商品説明】

・Sペンがセットで付いています。 便利なSペンホルダー付きで、Sペンが必要なときにすぐに取り出せます。 クリアビュー手帳型カバーの折り返しの部分にSペンを収納できるので、閉じて持ち歩けば脱落いたしません。

・※S21（docomo：SC-51B、au：SCG09）、S21 Plus（au：SCG10）には適応しませんのでご注意ください

・スマートフォンを全面から保護し、抗菌コー



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。