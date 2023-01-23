『TIFOSI ティフォージ クリット ブラックアウト ライトナイトフォトテック +2.0 スマートリーダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 15時 23分に出品され04月15日 15時 23分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：クリット フ゛ラックアウト ライトナイトフォトテック 拡大率約1.5倍（+2.0）

価格：10，890円(税込)

サイズ：レンズ横74mm/レンズ縦42mm/鼻幅12mm /テンプル128mm

重量：31g

レンズ：調光レンズ(光透過率 75.9%-27.7%)、拡大鏡付き

フレームカラー：フ゛ラックアウト