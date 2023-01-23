『ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット SWAT POWER スワット パワー 攻撃用シェークハンド フレア 310014【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 18分に出品され03月11日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴィクタス(VICTAS) 卓球 ラケット SWAT POWER スワット パワー 攻撃用シェークハンド フレア 310014
【商品説明】
・ラケットサイズ/縦158×横150mm、グリップサイズ/長100×幅24mm
・仕様:攻撃用シェークハンドラケット、打球感/HARD、反発力/9.0、振動/7.0
・原産国:中国
・素材:木材7枚
・重量:90g±
【サイズ】
高さ : 4.06 cm
横幅 : 18.03 cm
奥行 : 29.21 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8548円
674 入札履歴
終了
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