『ニシヤマ 国産 電気フライヤー アミ付 温度調節機能付 約24×21×20cm てんぷら フライ 揚げる NE-155FA ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 09分に出品され03月20日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニシヤマ 国産 電気フライヤー アミ付 温度調節機能付 約24×21×20cm てんぷら フライ 揚げる NE-155FA ブラウン
【商品説明】
・コードの長さ:約1.4m
・サイズ：約24×21×20cm
・内鍋サイズ：約内径15.5×深さ9.5cm 最大油量：約550g 最少油量：約250g
・本体重量:約1100g
・材質：本体・蓋/カラー鋼板 内鍋/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)
・消費電力：100V-650W
・温度調節機能付、マグネット式コード
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 1.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8548円
877 入札履歴
終了
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