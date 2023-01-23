『ニシヤマ 国産 電気フライヤー アミ付 温度調節機能付 約24×21×20cm てんぷら フライ 揚げる NE-155FA ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 09分に出品され03月20日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニシヤマ 国産 電気フライヤー アミ付 温度調節機能付 約24×21×20cm てんぷら フライ 揚げる NE-155FA ブラウン



【商品説明】

・コードの長さ:約1.4m

・サイズ：約24×21×20cm

・内鍋サイズ：約内径15.5×深さ9.5cm 最大油量：約550g 最少油量：約250g

・本体重量:約1100g

・材質：本体・蓋/カラー鋼板 内鍋/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)

・消費電力：100V-650W

・温度調節機能付、マグネット式コード



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。