『ジェラート ピケ ママバッグ＋ショルダーポーチセット PWGB221687 レディース CGRY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 16時 24分に出品され03月04日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ ママバッグ＋ショルダーポーチセット PWGB221687 レディース CGRY



【商品説明】

・ママバッグ+ショルダーポーチセット



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 44.79 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。