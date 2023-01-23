『ジェラート ピケ ママバッグ＋ショルダーポーチセット PWGB221687 レディース CGRY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 16時 24分に出品され03月04日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ ママバッグ＋ショルダーポーチセット PWGB221687 レディース CGRY
【商品説明】
・ママバッグ+ショルダーポーチセット
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 44.79 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8548円
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終了
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