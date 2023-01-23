『GORIX(ゴリックス) バスケット ゴール セット バスケットボード 練習用 バスケットボール バスケット ゴール ネット 家庭用 ミニ 屋外【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 16時 24分に出品され05月03日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ??【材質】：スチール 【重量】：9kg

・??【ペーススタンド容量（水 or 砂入れ)】：15L 【ベースタンクサイズ】(約)：縦73.5cm 横45cm 高さ14cm

・??【リム（ゴールリング）】サイズ(直径)：約42ｃｍ 【調節長さ】：1.6m~2.18m

・??【バックボードサイズ】(約)：69cm×45cm 【パッケージサイズ】(約)：75cm×51cm×18cm

・??【説明書】：英語 【ボール対応サイズ】：5号、7号 組み立て用レンチ付属