『GORIX(ゴリックス) バスケット ゴール セット バスケットボード 練習用 バスケットボール バスケット ゴール ネット 家庭用 ミニ 屋外【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 16時 24分に出品され05月03日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
??【材質】：スチール 【重量】：9kg
・??【ペーススタンド容量（水 or 砂入れ)】：15L 【ベースタンクサイズ】(約)：縦73.5cm 横45cm 高さ14cm
・??【リム（ゴールリング）】サイズ(直径)：約42ｃｍ 【調節長さ】：1.6m~2.18m
・??【バックボードサイズ】(約)：69cm×45cm 【パッケージサイズ】(約)：75cm×51cm×18cm
・??【説明書】：英語 【ボール対応サイズ】：5号、7号 組み立て用レンチ付属
(個人宅配送不可)(送料無料) トーエイライト バスケットシュートエリアシート U-7032 TOEILIGHT
¥ 8519
バスケットボール ゴール バスケットゴール 屋外 家庭用 ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キッズ ジュニア 小学生
¥ 8509
NORTHERN STONE キッズバスケットゴール バスケット ゴール セット バスケットボード 練習用 子供のための自立型ポータブルバス
¥ 8506
バスケットゴール 屋外 家庭用 179〜270cm 高さ12段調節 ミニバス対応 ゴール バスケ y3
¥ 8456
バスケットゴール 屋外 家庭用 179〜270cm 高さ12段調節 ミニバス対応 ゴール バスケ y1
¥ 8456
ジュニア バスケットゴール ポータブル 家庭用 屋外用 移動・昇降可能 工具付き 工具不要 バスケットボード 練習用 バスケット ゴールネット ミニバス 床置き式
¥ 8435
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¥ 8434
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高さ調整可 移動式 バスケットゴール ミニバス バスケットボール ゴール スタンド 子供 大人 キッズ ジュニア 小学生 5号球 7号球 家庭用 屋外 体育館
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PATIKIL バスケットボールリム 45 cm 置換 ウォールドアマウント ハンギング標準ゴール 屋内と屋外ほとんどサイズのバックボード用 オ
¥ 8400
LEADING EDGE リーディングエッジ キッズバスケットゴール LE-BS230 ＆ モルテン ジウジアーロラバーバスケットボール 7号球 BGR7MY 計2点セット
¥ 8386
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バスケットゴール 屋外 家庭用 240〜270cm ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キッズ ジュニア 小学生 こどもの日y1
¥ 8372
バスケットゴール 屋外 家庭用 240?270cm ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キッズ ジュニア 小学生 こどもの日
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バスケットゴール 屋外 家庭用 240〜270cm ミニバス対応 ゴール バスケ 子供 大人 キッズ ジュニア 小学生 こどもの日
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molten(モルテン) バスケットボール用 作戦盤 (NEWコートデザイン) SB0050
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hummel(ヒュンメル) タクティクスボード(ハンドボール) HFA8014 グリーン
¥ 8350
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落札価格8548円
694 入札履歴
終了
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