『プロマーク 軟式キャッチャーミット レッドオレンジ(右投げ用) PCM-4253【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 00時 50分に出品され04月26日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・レッドxブラック M PCM-4253

・素材/捕球面:天然皮革、背面:人工皮革

・右投げ用

・カラー/レッドxブラック

・適応/一般軟式用