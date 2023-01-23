『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック W【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 30分に出品され03月27日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック WH-CH400 B
【商品説明】
・8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
・Bluetooth対応スマートフォンやiPhone、携帯電話でのハンズフリー通話も可能。
・スマートフォンを取り出さず、ヘッドホン側の操作と音声操作により、電話をかけたり音楽を再生したり、天気予報などのちょっとした調べ物をすることも可能に。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレスでも高音質、SBCに加えてAACに対応。iOS 4.3.1以降のiPhoneなど、AACでエンコードした音楽も高音質で再生します
・ワンタッチ接続(NFC)機能搭載
・最大20時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現
・耳元のボタンでスマートフォン
ETEREO ONE 骨伝導Bluetoothヘッドセット (グレー)
¥ 8548
ZY-Cable Sennheiser 用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 8547
ハヤブサ 無双真鯛 フリースライド VSヘッドプラス 150g #1 エビレッド
¥ 8547
ZY-Cable Sennheiser 用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 8547
VATI ケース AirTag 2021対応 シリコン保護ケース カバー AirTag Trackerホルダー用 キーリング&ストラップ付き
¥ 8547
AudioComm ANC完全ワイヤレスイヤホン ブラック HP-W800N
¥ 8547
【新品】1週間以内発送 オーディオテクニカ ATH-CKS5TW (ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応) 完全ワイヤレスイヤホン ブラック ATH-CKS5TW BK
¥ 8547
【新品】1週間以内発送 オーディオテクニカ (ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応) 完全ワイヤレスイヤホン STUDIO SEVEN コラボモデル/ATH-SQ1TW SVN WH
¥ 8547
【新品】1週間以内発送 オーディオテクニカ (ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応) 完全ワイヤレスイヤホン STUDIO SEVEN コラボモデル/ATH-SQ1TW SVN BK
¥ 8547
JBL JBLENDURPEAK3BLU 完全ワイヤレスイヤホン JBL ENDURANCE PEAK3 Blue／ブルー
¥ 8547
TOPPING D10s USB DAC HiFi ES9038Q2M搭載 DSD256 PCM384kHz ハイレゾ対応 低歪み Hi-R
¥ 8547
JVCケンウッド Victor HA-NP35T 完全ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない新形状デザイン 耳かけ式 16
¥ 8547
Philippi フィリップス Bluetooth対応 2WAY ヘッドフォン SHB9150/RD
¥ 8547
ナスタ(NASTA) ポスト KS-MB1SA 公団タイプ 本体: 奥行14.14cm 本体: 高さ26.6cm 本体: 幅33.74cm 名札プレー
¥ 8547
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ブラック MDR-XB550AP B
¥ 8547
STAYER ハイレゾ音源対応 Hi-Res STEREO HEADPHONE (ブラック/ローズゴールド)
¥ 8547
ソニー イヤホン MDR-EX450AP : カナル型 リモコン・マイク付き ホワイト MDR-EX450AP W
¥ 8547
MAVIN 完全ワイヤレスイヤホン Mavin Air-X WHITE
¥ 8547
落札価格8548円
405 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！