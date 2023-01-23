『ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック W【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 30分に出品され03月27日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ブラック WH-CH400 B



【商品説明】

・8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。

・Bluetooth対応スマートフォンやiPhone、携帯電話でのハンズフリー通話も可能。

・スマートフォンを取り出さず、ヘッドホン側の操作と音声操作により、電話をかけたり音楽を再生したり、天気予報などのちょっとした調べ物をすることも可能に。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレスでも高音質、SBCに加えてAACに対応。iOS 4.3.1以降のiPhoneなど、AACでエンコードした音楽も高音質で再生します

・ワンタッチ接続(NFC)機能搭載

・最大20時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現

・耳元のボタンでスマートフォン