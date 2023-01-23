『スケボー エレメント ELEMENT コンプリート CAMO MAJOR LEAGUE 8 SK8【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 40分に出品され03月29日 00時 40分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケボー エレメント ELEMENT コンプリート CAMO MAJOR LEAGUE 8 SK8 #sk8 #スケートボード #スケボー