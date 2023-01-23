『コールマン シールド35+ 2レイヤー (ヘザーブラック)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 15時 45分に出品され03月24日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン シールド35+ 2レイヤー (ヘザーブラック)



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・突然の雨でも安心の防水素材

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 0.40 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 56.60 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ コールマン

シールド35+

2レイヤー

(ヘザーブラック)