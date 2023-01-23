『サンワサプライ カテゴリ7LANケーブル20m KB-T7-20WRN【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 54分に出品され03月06日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル SANWASUPPLY