『東京卍リベンジャーズ コミック 1-22巻 全22冊セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 00分に出品され04月20日 15時 00分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京卍リベンジャーズ コミック 1-22巻 全22冊セット

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 3.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。