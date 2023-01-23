『ダンスマットおもちゃ 310歳の女の子向け アップグレードされたダンスマット 対象年齢48歳 812歳 LEDライト付き & 9つのデモ 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 12時 58分に出品され03月25日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Pink Purple WJ-YCY-9148-PU
・24 のゲーム レベル: キッズ ダンス マット 8 の徐々にエスカレートする課題は 3 つのスピードの難易度にマッチし 24 のゲーム レベルを生み出します。また ダンス レボリューション マットは モード 1/2 を押すことで デモ 1 をピアノ キーボードのデモ 2-9 から 8 つのメロディーに切り替え 現在のレベルをロック解除/ロックして練習することができます。この子供用ダンスマットは 子供たちの遊び心のために特別に設計されています。より多くのゲームプレイがより楽しく！
・お子様と一緒に踊る: ダンスマットは家族にとって理想的な楽しい時間のアクティビティで お子様がエネルギーを燃やすのに役立ちます。キッズダンスパッドをプレイする過程で 子供たちは親や他の人と協力する方法を学びます.彼らと一緒に踊って 何時間ものダンスミュージックと楽しい時間を作りましょう!
・ダンスに安全な素材：女の子のダンスマットの細部を安全に保つために 慎重に設計されています。エレクトロニック ダンス マットの表面は 肌を保護し 触覚に敏感
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落札価格8548円
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