『パソコンアルミ製ケース ボックス 自作PC 最適デスクトップMini Thin ITX Desktop PC AT3931【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 48分に出品され04月17日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色: Silver / Black
マザーボード厚み: thin-itx (17×17) half high
サポートハードデスク: 2.5 inches， within 9mm
CPU ラジエーター: within 27mm
USB2.0 対応
サイズ: 20*20*4.5cm
2.5インチ HDDケース 外付けSSDケース USB3.0接続 SATAハードディスク ケース 対応9.5mm/7mm厚両対応 UASPを
¥ 8455
2022版USBメモリ256GB4in1 usbメモリー 高速USB 3.0 フラッシュドライブ Phone usbメモリー USB/Typ
¥ 8448
2022版USBメモリ256GB4in1 usbメモリー 高速USB 3.0 フラッシュドライブ Phone usbメモリー USB/Typ
¥ 8448
SilverStone 12.7mmスリム光学ドライブ→2基USB 3.0 Type-A、Micro SD/SDカードリーダー変換ドライブベ
¥ 8442
センチュリー どっち?もBOX M.2 SATA/NVMe両対応 USB3.2 Gen2接続対応ケース CM2NVSDBU32C_FP
¥ 8436
DOCKCASE 2.5インチ SSD HDD ケース USB C 3.1 Gen 2接続規格15W 補助電源Type-Cポート搭載 UAS
¥ 8387
スターテック StarTech.com USB-C 10Gbps - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/対応外形
¥ 8375
ラトックシステム USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) RS-EC22-U31RA
¥ 8359
ホーム＆キッチン 大一鋼業 マーキーポリス プラスフック 5個 PH-5 シルバー
¥ 8356
ZALMAN ZM-VE350 2.5インチHDDケース Virtual ODD機能搭載 CS7895
¥ 8354
ロジテック HDD ケース RAID機能搭載 3.5インチ 2BAY ( HDD 2台) / Windows / mac / テレビ録画 対
¥ 8350
GiGimundo M.2 SSD 外付けケース40Gbps Thunderbolt 3/4 アルミ材質 高放熱 USB3.2/3.1/3.0互
¥ 8347
Delock 2.5 インチ SATA HDD (9.5mm) ⇔ USB 3.0 + eSATAp 外付け エンクロージャー 5種ポート対
¥ 8315
Quectel EC25-J MiniPCIe 日本向け LTE Cat.4/3G対応 汎用モジュール UMTS/LTEモジュール
¥ 8302
ロジテック HDDケース 3.5インチ 2Bay USB3.0 RAID機能搭載 ガチャベイ LHR-2BRHU3
¥ 8288
裸族のお立ち台TWIN (CROS2U3CP6G) HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードル
¥ 8283
Silver Stone M.2 NVMe SSD用 USBメモリ変換 20Gb/s対応 アルミニウム合金製高速エンクロージャー SST-M
¥ 8282
SABRENT USB-C レイフラットドッキングステーション M.2 PCIe NVMe + SATA 2.5インチ/3.5インチ SSD
¥ 8273
落札価格8548円
643 入札履歴
終了
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