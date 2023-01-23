『パソコンアルミ製ケース ボックス 自作PC 最適デスクトップMini Thin ITX Desktop PC AT3931【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 48分に出品され04月17日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,548円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色: Silver / Black

マザーボード厚み: thin-itx (17×17) half high

サポートハードデスク: 2.5 inches， within 9mm

CPU ラジエーター: within 27mm

USB2.0 対応

サイズ: 20*20*4.5cm