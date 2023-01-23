『ネックレス 雫 ドロップ しずく ネックレス シンプル プレゼント アクセサリー 女性 カジュアル シルバー925 プラチナ 18金 ゴールド コーティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 46分に出品され03月14日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細

?チェーン全長 約45cm(40cm+5cm調整可能)

?トップ 横 約6.5mm 縦 約11.8mm 厚さ 約4.5mm

?素材 ：ペンダントトップ、チェーン

シルバー925 プラチナ(ゴールド)コーティング





?ブランド gulamu jewelry グラムジュエリー



【金属アレルギー対応】



【ギフト対応】

ギフトラッピング ギフト包装。ジュエリーケース付。



【用途】

プレゼント ご褒美 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 結婚式 二次会 パーティー



【商品イメージ】

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【自分へご褒美 プレゼント 贈り物として】

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