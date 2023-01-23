『ネックレス 雫 ドロップ しずく ネックレス シンプル プレゼント アクセサリー 女性 カジュアル シルバー925 プラチナ 18金 ゴールド コーティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 46分に出品され03月14日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自分へのご褒美、彼女 女性 妻 娘 レディース ギフト プレゼント
商品詳細
?チェーン全長 約45cm(40cm+5cm調整可能)
?トップ 横 約6.5mm 縦 約11.8mm 厚さ 約4.5mm
?素材 ：ペンダントトップ、チェーン
シルバー925 プラチナ(ゴールド)コーティング
?ブランド gulamu jewelry グラムジュエリー
【金属アレルギー対応】
【ギフト対応】
ギフトラッピング ギフト包装。ジュエリーケース付。
【用途】
プレゼント ご褒美 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 結婚式 二次会 パーティー
【商品イメージ】
さり気ない おしゃれ 豪華 セレブ コーデ ラグジュアリー かわいい キラキラ 上品 アクセサリー
【自分へご褒美 プレゼント 贈り物として】
クリスマス クリスマスプレゼント Xmas Xmasプレゼント 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念
0.1ctダイヤリング 指輪 サザンクロスシルバーリング 17号/代引不可
¥ 8547
0.1ctダイヤリング 指輪 サザンクロスシルバーリング 15号/代引不可
¥ 8547
0.1ctダイヤリング 指輪 サザンクロスシルバーリング 13号/代引不可
¥ 8547
0.1ctダイヤリング 指輪 サザンクロスシルバーリング 9号/代引不可
¥ 8547
0.1ctダイヤリング 指輪 サザンクロスシルバーリング 7号/代引不可
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K10ダイヤモンドＩラインペンダント〔代引不可〕
¥ 8547
K10WGアメジスト・ホワイトサファイアピアス〔代引不可〕
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ピアス ピンクトルマリン K10 ピンクゴールド 10月 誕生石 フラワーモチーフ 花 スタッド シンプル かわいい フラワー シリコン製ダブルロックキャッチ
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ピアス タンザナイト K10 ホワイトゴールド 12月 誕生石 フラワーモチーフ 花 スタッド シンプル かわいい フラワー シリコン製ダブルロックキャッチ
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ピアス ピンクトルマリン K18 イエローゴールド 10月 誕生石 シリコン製ダブルロックキャッチ【商工会会員店です】
¥ 8547
アゼツライトハートペンダント
¥ 8547
ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 25号
¥ 8547
ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 23号
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ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 21号
¥ 8547
ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 19号
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ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 17号
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ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 15号
¥ 8547
ルビー＆ダイヤリング 指輪 ダブルエタニティーリング 13号
¥ 8547
落札価格8547円
695 入札履歴
終了
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