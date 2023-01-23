『ウォールミラー 全身 姿見鏡 八角ミラー 33.5×120cm 八角形 姿鏡 八角 姿見ミラー 全身ミラー 玄関鏡 八角鏡 細枠 シンプル 日本製 天然木 メーカー直送【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 49分に出品され03月25日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名

幸運を呼び込む八角ミラー33.5×120cm

カラー展開

ナチュラル/ブラウン/ホワイト

サイズ

幅約33.5×高さ約120cm、重さ約3.2kg

奥行：約1cm

フレーム巾：約2cm

材質

天然木トガ材

ミラー：3mm厚ガラス(ステイン仕上げ)

生産国

日本製

備考

転倒防止用壁掛け金具一式（ひも）付

こちらの商品は、北海道・離島・沖縄へ出荷しておりません。

何卒ご了承ください。



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