『TOMIX 9441 国鉄ディーゼルカー キハ52 100形 (首都圏色・前期型) (M) +9442（T）トミックス Nゲージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 12時 10分に出品され03月22日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TOMIX 9441 国鉄ディーゼルカー キハ52 100形 (首都圏色・前期型) (M) +9442（T）トミックス Nゲージ