『Beavorty Tealight Candle Holder Lights Holder Decoration Lamp Sh 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 01時 08分に出品され04月20日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: Beavorty Tealight Candle Holder Lights Holder Decoration Lamp Shelf Pottery Candle Holder Floral Candelabrum Tea Light Holder Candlesticks Tea Lights Flower Candle Holders Lotus Jewelry Box

ブランド: Beavorty

高さ: 10cm

横幅: 18cm

奥行: 18cm

重量: 375g

商品番号: L41403430OD8LOP

色: Blue

素材: Ceramic



新品・未使用【発送方法】海外在庫商品のため、お届けに通常2週間程お時間を頂戴しております。

米国配送センターへ到着後、検品をして発送いたします。また稀に輸送中に外装箱等に傷みが生じる場合がありますが、商品自体問題はございません。

【関税について】税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。そのため、関税等をお支払いいただくことはありません。