『One80 【ワンエイティ】 ラファール 宮本沙織選手モデル(RAFALE Rainbow_Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 19.0g【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 04時 44分に出品され03月19日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：ビリヤード＆ダーツ【イーアールスポーツ】



おもちゃ・ホビー・ゲーム

One80日本人プレイヤー、宮本沙織選手のシグネイチャーモデル第1弾。



バレル後部にリング+縦カット、センターからフロントにかけては余計なカットを排除したメリハリのあるデザイン。

シンプルなカットから親指にかかる部分に凹みを持たせることで、球体を投げているような感覚でスッとターゲットに飛んでいってくれます。



戦闘機のバーナーをイメージしたデザインカットをあしらった、こだわりの見えるルックスも魅力です。



スペック

バレル単体重量：19g

最大径：7.6mm

全長 ：43.0mm



1set3本入り

フライト・チップ 各3本付属

シャフト 6本付属

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ One80

【ワンエイティ】

ラファール

宮本沙織選手モデル(RAFALE

Rainbow_Tungsten90%)

|

ダーツ

2BAバレル

19.0g