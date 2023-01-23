『One80 【ワンエイティ】 ラファール 宮本沙織選手モデル(RAFALE Rainbow_Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 19.0g【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 04時 44分に出品され03月19日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：ビリヤード＆ダーツ【イーアールスポーツ】
おもちゃ・ホビー・ゲーム
One80日本人プレイヤー、宮本沙織選手のシグネイチャーモデル第1弾。
バレル後部にリング+縦カット、センターからフロントにかけては余計なカットを排除したメリハリのあるデザイン。
シンプルなカットから親指にかかる部分に凹みを持たせることで、球体を投げているような感覚でスッとターゲットに飛んでいってくれます。
戦闘機のバーナーをイメージしたデザインカットをあしらった、こだわりの見えるルックスも魅力です。
スペック
バレル単体重量：19g
最大径：7.6mm
全長 ：43.0mm
1set3本入り
フライト・チップ 各3本付属
シャフト 6本付属
One80 【ワンエイティ】 ピーターマシン2 (Peter Machin2 Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
TIGA 【ティガ】 シン2 中西信選手モデル (XING2 Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 21.0g
¥ 8547
TRiNiDAD 【トリニダード】 プロ サルディバル 22g 中西永吉選手モデル (PRO SALDIVAR 22g Tungsten90%) ｜ダーツ 2BAバレル 22.0g
¥ 8547
TARGET 【ターゲット】 ブラッドリー ブルックス G1 (BRADLEY BROOKS Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
One80 【ワンエイティ】 アリス・ロー2 Alice Law選手モデル (Alice Law ver.2 Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
One80 【ワンエイティ】 ジム・ロング2 Jim Long選手モデル (JIM LONG2 Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
TIGA 【ティガ】 サンタナ 幕内邦昌選手モデル (Santana Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 19.3g
¥ 8547
ASTRA DARTS 【アストラダーツ】 レッドスター バラージ (REDSTAR BARRAGE Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
One80【ワンエイティ】 エンペラー Tom Yang選手モデル (EMPEROR Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 17.0g
¥ 8547
MONSTER DARTS【モンスターダーツ】 グローバルモデル 風神 (GLOBAL MODEL FUJIN STEEL Tungsten90%) | ダーツ ハードダーツ 24.4g
¥ 8547
MONSTER DARTS【モンスターダーツ】 グローバルモデル ピースメーカー2 (GLOBAL MODEL PEACEMAKER2 STEEL Tungsten90%) | ダーツ ハードダーツ 20.4g
¥ 8547
MONSTER DARTS【モンスターダーツ】 グローバルワークス レイソル2 (GW REYSOL2 STEEL Tungsten90%) | ダーツ ハードダーツ 22.4g
¥ 8547
DYNASTY 【ダイナスティー】 ブラックライン ウィンピー (A-FLOW BLACK LINE Wimpie Willem Mandigers Model Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 18.0g
¥ 8547
トリプレイト ジャム2 17.2g タングステン90%(JAM2)
¥ 8547
Li-li 24cm 珊瑚コート
¥ 8547
KOTOBUKIYA コトブキヤ ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -GRAY-
¥ 8547
麻雀卓 引き出し無し 折りたたみ脚
¥ 8547
One80 【ワンエイティ】エナジャイザー2 エミリー・アルフォード選手モデル(ENERGIZER2 Tungsten90%) | ダーツ 2BAバレル 22g
¥ 8547
落札価格8547円
554 入札履歴
終了
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