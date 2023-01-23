『SUS304ステンレスメッシュ綾織 目開き：0.062mm メッシュ：250 線径：0.04mm サイズ：1000mm×1m メッシュ 金網 【送料無料】【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 12時 05分に出品され05月07日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ステンレス金網

ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。



メッシュ：250

目開き：0.062mm

線径：0.04mm

厚み：0.08mm

開口率：36.9%

材質：SUS304

平・綾：綾織