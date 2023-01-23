『[キーン] キッズスニーカー NEWPORT SHOE(11.5~14.5cm) ニューポート シュー FRUIT DOVE/BALLET SLIPPER 14.5 cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 02時 38分に出品され03月15日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 脱ぎ履きの容易な面ファスナー＋KEEN独自のフィッテングシステムに、日本人にも合せやすいKEENオリジナルの木型をブレンド。アクティブな通学から普段履き、ちょっとしたアウトドア活動まで幅広く対応する多目的シューズ。