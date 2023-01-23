『電動ハンドガン H&K USP TACTICAL フルセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 02分に出品され03月04日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
UMAREX H&K USPタクティカル 電動ハンドガンセット
20mmレールマウント&サイレンサー&充電器つきのオールインワンフルセット。
公式ライセンス製品のリアル刻印モデル!!抜群の集弾性も注目の一品です。
・1回の充電で1500発以上撃てる!(フルオート時)
・内容品:本体/MOCKサプレッサー/20mmアンダーレール/バッテリーチャージャー
・保証書付属(初期不良・アフターサービス対応)
・日本語説明書付属
作動方式:電動
射撃モード:セーフ/セミ/フル
素材:ABS、メタル
マガジン装弾数:30発
「全長(サイレンサー無/有):219mm/342mm
インナーバレル長:118mm
サイレンサー全長:135mm
重量(サイレンサー無/有):512g/581g
HOP UP:可変式
初速:約0.5J
内蔵バッテリー:ニッケル水素Ni-mh 7.2V 360mAh ※専用バッテリー&チャージャー付です。バッテリーの充電は本体に付いているコネクターから行います。
メーカー：UMAREX
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落札価格8547円
944 入札履歴
終了
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