『SWAN LEDデスクライト レディック エグザーム ブラック LEX-970BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 45分に出品され04月27日 02時 45分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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EXARM

W1200×D580×H1200mm

本体：樹脂・アルミ・スチール

ブラック・ホワイト・ブルー・レッド・イエロー

タッチスイッチ / 3段調光(強12W 中6W 弱1.3W)