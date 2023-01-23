『レイバン サングラス RJ9287S 711411 51 Ray-Ban【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 07時 07分に出品され04月12日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：Ray-Ban ( レイバン ) 型番：RJ9287S 711411 51サイズ フレームカラー：トランスペアレントブルー レンズカラー：グレーグラディエント 紫外線カット率：99%以上 可視光線透過率：22.8% 鼻パッドの調整：不可 レンズシェイプ分類：スクエア フレームタイプ分類：フルリム フレーム材質：プラスチック レンズ材質：プラスチック おすすめの性別：子供用 付属品：専用ソフトケース、ルックスオティカジャパン、またはミラリジャパン(ルックスオティカジャパンの旧社名)の保証書、取り扱い説明書 ※付属品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。 状態：新品未使用 国内正規品 商品サイズの詳細 レンズのよこ幅：51mm レンズのたて幅：40mm ブリッジ幅：16mm 全体のよこ幅：131mm 全体のたて幅：45mm テンプルの長さ：130mm メーカー公表サイズ：5116-130