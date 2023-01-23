『介助シート 480×1700mm ブルー TB-981【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 08分に出品され03月12日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

移乗用の簡易型ビニルマット。

水にも強いナイロン素材。

安全性を追求した二重生地縫製を採用。

ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。

色：ブルー

幅×長さ（mm）：480×1700（取手は含みません）

材質：表面／ナイロン、裏面／PVC（塩化ビニル樹脂）加工

耐荷重：150kg

商品カテゴリ E・T・M !店 介護・医療用品 ベッド関連 ダイエット、健康 介護用品 介護用ベッド、寝具 その他介護用ベッド、寝具

商品コード az-8-6288-01