『介助シート 480×1700mm ブルー TB-981【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 08分に出品され03月12日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
移乗用の簡易型ビニルマット。
水にも強いナイロン素材。
安全性を追求した二重生地縫製を採用。
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
色：ブルー
幅×長さ（mm）：480×1700（取手は含みません）
材質：表面／ナイロン、裏面／PVC（塩化ビニル樹脂）加工
耐荷重：150kg
商品カテゴリ
商品コード
az-8-6288-01
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¥ 8547
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¥ 8547
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¥ 8537
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¥ 8537
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¥ 8534
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サイドガード ベッドサイドガード 転落防止 電動 ベッド サイドレールL 2本組 LMB-SR-L
¥ 8526
ヴィスコフロート製 ジャポニカ安眠枕 M / VT202 介護用品
¥ 8525
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¥ 8524
【※送料別途】ロングサイドレール(2本組）PA505・96cm/ガンメタ/ロング PA505-96 プラッツ(wf-606639-3)
¥ 8523
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¥ 8522
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¥ 8520
落札価格8547円
510 入札履歴
終了
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