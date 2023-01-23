『フォーカルトーン エキスパート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 30分に出品され03月15日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【成人の指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン】
チェストピースをつまむことなく、指２本で挟んで聴診できる形状。聴診のしやすさと共に“密着性が格段に高まった”ことで雑音を拾わず、より高い聴音効果を発揮。
付属のノンチルリングに付け替えることで、ベル面としても使用できます。
【スムーズな聴診を可能にする目印のロゴマーク付き】
チェストピースの柄の部分にロゴがあり聴診可能な面を見分けることができます。聴診したい面にロゴを向けるように回転させて下さい。
【日本製】【ダブル型】
【商品詳細】
素材／チェストピース：ステンレス、Yチューブ：塩化ビニル、耳管：ステンレス、イヤーチップ：シリコン、ノンチルカバー：エラストマー
サイズ／全長77cm
重量／186ｇ
セット内容／ノンチルリング、イヤーチップ（スモールサイズ）、添付文書
日本製
医療機器認証番号 12B3X00039000008
ラドウェザーデジタル時計 温度計 歩数計 100m 防水時計 (グリーン反転)
¥ 8589
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ブラック×レッド TM510-BKR〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8582
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM510-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8582
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8582
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ブラック×レッド TM460-BKR〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8582
山佐(YAMASA) 万歩計 ゲームポケット万歩 新平成の伊能忠敬 ブラック GK-700B
¥ 8582
山佐(YAMASA) ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 左手首上面装着専用 ブラック×シルバー TM-500BS
¥ 8547
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ブラック×レッド TM510-BKR〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8534
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM510-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8534
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ホワイト×ピンク TM460-WP〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8534
腕時計型 万歩計/歩数計 〔ブラック×レッド TM460-BKR〕 電波時計内蔵 生活防水 『DEMPA MANPO』 〔運動用品〕
¥ 8534
オムロン(OMRON) ヘルスカウンタ Walking style HJ-113 ブラック
¥ 8520
Tesla Purple Energy Plate - Small Rectangular 並行輸入
¥ 8450
(まとめ）タニタ 歩数計 PD-646-BK ブラック【×5セット】
¥ 8435
歩数計 オムロン(OMRON) ヘルスカウンタ Walking style HJ-710IT
¥ 8358
オムロン(OMRON) ヘルスカウンタ Walking style HJ-710IT
¥ 8354
ラドウェザーデジタル時計 温度計 歩数計 100m 防水時計 (レッド反転)
¥ 8336
ラドウェザーデジタル時計 温度計 歩数計 100m 防水時計 (ブラック反転)
¥ 8336
落札価格8547円
607 入札履歴
終了
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