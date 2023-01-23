『フォーカルトーン エキスパート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 30分に出品され03月15日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【成人の指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン】

チェストピースをつまむことなく、指２本で挟んで聴診できる形状。聴診のしやすさと共に“密着性が格段に高まった”ことで雑音を拾わず、より高い聴音効果を発揮。



付属のノンチルリングに付け替えることで、ベル面としても使用できます。



【スムーズな聴診を可能にする目印のロゴマーク付き】

チェストピースの柄の部分にロゴがあり聴診可能な面を見分けることができます。聴診したい面にロゴを向けるように回転させて下さい。



【日本製】【ダブル型】



【商品詳細】

素材／チェストピース：ステンレス、Yチューブ：塩化ビニル、耳管：ステンレス、イヤーチップ：シリコン、ノンチルカバー：エラストマー

サイズ／全長77cm

重量／186ｇ

セット内容／ノンチルリング、イヤーチップ（スモールサイズ）、添付文書

日本製

医療機器認証番号 12B3X00039000008