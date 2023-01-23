『【MYHONEY公式】マイハニー マヌカハニーメディカル(90g)【MGO400+】/ブラウンギフトボックス(S)+熨斗 【3営業日】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 09分に出品され03月20日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マヌカハニーメディカル（90g）【MGO400+ (UMF13+相当)】 / ブラウンギフトボックス(S) + 熨斗
ラッピング
ブラウンギフトボックス(S) + 熨斗
セット内容
マヌカハニーメディカル（90g）【MGO400+ (UMF13+相当)】
原材料
マヌカハニー（ニュージーランド産）
賞味期限
製造日より2年
※期日より半年以上の商品をお送りいたします。
保存方法
直射日光を避け、常温で保存してください。
配送方法
常温 通常配送
製造者
株式会社 MY HONEY
鳥取県東伯郡北栄町江北508
代表 (0120-8383-52）
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落札価格8547円
791 入札履歴
終了
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