『旧モデル処分 GIRO BALANCE AF スキー スノボー ゴーグルバランス アジアンフィット ZEISS VIVID球面ダブルレンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 02時 09分に出品され04月10日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Ride the Line
Balanceはクラシックなフルフレームに最新のビジョンテクノロジーを搭載しました。
広大な視野を確保するEXVに、 ZEISSとGIROが共同開発した最新のVIVIDレンズで
今までにないクリアな視界をお届けします。今シーズンから耐久性に富んだEVAK
ベントテクノロジーを採用し、より曇りにくくなりました。この万能なシェープ
はスタイル、高機能、スマートなパッケージ等見事なバランスです。
FRAME
EXVフレームデザイン
LENS
ZEISS製VIVID TORICダブルレンズ
FEATURES
EVAKベントテクノロジー
EXVテクノロジー
ヘルメット対応
マイクロフリース使用トリプルレイヤーフェイスフォーム
曇り止め加工
眼鏡対応フレーム（眼鏡のサイズによります）
店舗概要：スキー用品の専門店ショップ スキー屋さんでは、スキー用品、スノーボード用品、スノボ用品をはじめとする、オシャレでかわいい、かっこいい、人気のウィンタースポーツ用品を取り扱っています。ぜひ、お買い物をお楽しみください！
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落札価格8547円
279 入札履歴
終了
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