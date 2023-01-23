『エレメント ジュニア キッズ スケートボード セクション コンプ 7.375inch SECTION COMP キッズコンプリートデッキ スケボー BC027431【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 12時 02分に出品され04月23日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 7.375インチ AST(アソート) スポーツ用品 キッズ ユース 子供用 最安値に挑戦！ ELEMENT