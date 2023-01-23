『フルスーツ ウェットスーツ レディース ストレッチ ネオプレーン ダイビング バックジップ サーフィン 保温 おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 30分に出品され03月27日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウェットスーツ フルスーツ レディース 3mm ストレッチ ネオプレーン 異素材MIX ダイビング サーフィン バックジップ 保温 おしゃれ
【アイテム詳細】
3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。
人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。
フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。
ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、
パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。
【型番号】MS-19481
【カラー】ブラック、ブルー、ピンク
【サイズ】XS、S、M、L、XL
【厚さ】 3mm
【材質】90％ストレッチネオプレーン、10％ナイロン
【保管について】
海から上がったら、なるべく早めに洗う。
熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。
乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。
しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。
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落札価格8547円
584 入札履歴
終了
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