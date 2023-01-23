『船外機ロック 84070【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 40分に出品され03月29日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー番号：84070

ネジ径×ネジピッチ：5/16インチ×18

適応モデル：各社30hp以下

自動車用アルミホイールでも利用されている、マックガード製のセキュリティーロック。特殊ナットと専用工具のセットです。

既存のナットを外し、マックガード製のロックに付け替える事で盗難を防止します。

ナットの内側に刻まれた、無数の形状を持つキーパターンで、盗難による取り外しが大変困難です。