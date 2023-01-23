『福岡ソフトバンクホークス×GP(ジーピー) 野球 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12.5インチ 左投げ 36882【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 27分に出品され03月31日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
福岡ソフトバンクホークス×GP(ジーピー) 野球 グローブ 軟式 一般 オールラウンド 12.5インチ 左投げ 36882
【商品説明】
・サイズ:12.5インチ
・利き手:左
・厚さ:1.8mm
・捕球面:耐久性に優れた本革に近い肌触りのPUレザー
・用途:部活やサークルでオールラウンドに
・背面:手になじむ型を作りやすい柔軟性に特化したPVC生地
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8547円
37 入札履歴
終了
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