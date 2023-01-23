【SUPERSALE中・半額】SALE インポート水着 PRELUDE YF16 花柄プッシュアップ水着ビキニ 黒系 赤系【新年の贈り物】

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商品発送元：インポートセレクトショップ Moda Italia



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イタリア インポート ブランド PRELUDE YF16 花柄プッシュアップ水着ビキニ 黒系 赤系 ブルー系エキゾチックな花柄に高級スワロフスキークリスタル

の刺繍がシックなデザインのビキニ水着。バストアップ効果が魅力的なジェルパッド入りブラは

胸を大きく、セクシーに演出します。サイドで結ぶビキニショーツは脚を長く見せてくれます。最新のマイクロファイバー素材、軽くて、丈夫で乾き

やすい、ストレッチ性がよく、きれいにフィットします。特徴：全体パッドあり、パッド取り外し不可、ワイヤー、裏地

デザイン： プッシュアップ水着ビキニ

素材：ポリアミド80%-エラスタン20%

カラー：黒系 赤系 ブルー系

製造：イタリアデザイン、ルーマニア製サイズ（細身！）：

42（S）→日本サイズM（約9号）(ブラ70C〜75B、ヒップ84〜88）

44（M）→日本サイズL（約11号）(ブラ75C〜80B、ヒップ88〜92）



マネキンはサイズ42を着用。

マネキンのサイズ：バストトップ83cm、アンダー68cm、ヒップ85cm