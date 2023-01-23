『インポート 水着 JOLIDON F2404 アニマル柄モノキニ水着（水着ワンピース） 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 22分に出品され03月24日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：インポートセレクトショップ Moda Italia
スポーツ・アウトドア・旅行、マリンスポーツ、マリンスポーツウェア、水着
インポート 水着 ブランド JOLIDON F2404 アニマル柄モノキニ水着（水着ワンピース） 黒フロントにあしらわれた立体的なアニマル柄素材が
インパクト大のモノキニ水着（水着ワンピース）。
、
計算されたライン、カットと切替がセクシーなデザイン。パッドなし、カップなし、バックで金具で留めるタイプ、
ストラップ長さ調節不可、裏地。ハイレッグスタイルのビキニショーツで脚を長く演出。最新のマイクロファイバー素材、軽くて、丈夫で乾き
やすい、ストレッチ性がよく、きれいにフィットします。特徴：全体パッドなし、ワイヤーなし、裏地
デザイン： モノキニ水着（水着ワンピース）
素材：ポリアミド80%-エラスタン20%
製造：イタリアデザイン、ルーマニア製サイズ：
42B（S）→日本サイズM（約9号）(ブラ70C〜75B、ヒップ84〜88）
44B（M）→日本サイズL（約11号）(ブラ75C〜80B、ヒップ88〜92）マネキンはサイズ42を着用。
マネキンのサイズ：バストトップ83cm、アンダー68cm、ヒップ85cm
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落札価格8547円
508 入札履歴
終了
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