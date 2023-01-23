インポート 水着 JOLIDON F2404 アニマル柄モノキニ水着（水着ワンピース） 黒【年末の贈り物】

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商品発送元：インポートセレクトショップ Moda Italia



スポーツ・アウトドア・旅行、マリンスポーツ、マリンスポーツウェア、水着

インポート 水着 ブランド JOLIDON F2404 アニマル柄モノキニ水着（水着ワンピース） 黒フロントにあしらわれた立体的なアニマル柄素材が

インパクト大のモノキニ水着（水着ワンピース）。

、

計算されたライン、カットと切替がセクシーなデザイン。パッドなし、カップなし、バックで金具で留めるタイプ、

ストラップ長さ調節不可、裏地。ハイレッグスタイルのビキニショーツで脚を長く演出。最新のマイクロファイバー素材、軽くて、丈夫で乾き

やすい、ストレッチ性がよく、きれいにフィットします。特徴：全体パッドなし、ワイヤーなし、裏地

デザイン： モノキニ水着（水着ワンピース）

素材：ポリアミド80%-エラスタン20%

製造：イタリアデザイン、ルーマニア製サイズ：

42B（S）→日本サイズM（約9号）(ブラ70C〜75B、ヒップ84〜88）

44B（M）→日本サイズL（約11号）(ブラ75C〜80B、ヒップ88〜92）マネキンはサイズ42を着用。

マネキンのサイズ：バストトップ83cm、アンダー68cm、ヒップ85cm