『ニナリッチ 香水 ニナリッチ ニナ エクストラ ルージュ EDP・SP 80ml NINA EXTRA ROUGE NINA RICCI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 15時 54分に出品され05月17日 15時 54分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
刺激的でクール。美味しそうなノートに包まれた濃厚なフローラルアコードの極上で贅沢な香り。なんと大胆で斬新な遊び心にあふれる試みでしょう。食欲を刺激するグルマンノートが広がる新世界で、至極の芳香を放つ魅惑の一品をお楽しみください。香調 : オリエンタル フローラルTOP : ブラックカラント、グレープフルーツHEART : ローズバッド、ティーBASE : プラリネ、バニラ調香師 : オリビエ・クレスプ / マリ ー ・ サラマーニュ キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ニナリッチ ニナエクストラルージュ オーデパルファム スプレータイプ 80ml ] 英語名[ NINA RICCI NINA EXTRA ROUGE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8547円
524 入札履歴
終了
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