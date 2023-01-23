ニナリッチ 香水 ニナリッチ ニナ エクストラ ルージュ EDP・SP 80ml NINA EXTRA ROUGE NINA RICCI【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

刺激的でクール。美味しそうなノートに包まれた濃厚なフローラルアコードの極上で贅沢な香り。なんと大胆で斬新な遊び心にあふれる試みでしょう。食欲を刺激するグルマンノートが広がる新世界で、至極の芳香を放つ魅惑の一品をお楽しみください。香調 : オリエンタル フローラルTOP : ブラックカラント、グレープフルーツHEART : ローズバッド、ティーBASE : プラリネ、バニラ調香師 : オリビエ・クレスプ / マリ ー ・ サラマーニュ キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ニナリッチ ニナエクストラルージュ オーデパルファム スプレータイプ 80ml ] 英語名[ NINA RICCI NINA EXTRA ROUGE EAU DE PARFUM SPRAY ]



※リニューアルや商品生産国での仕様違い等で、外観が実物と掲載写真と異なる場合がございます。また、入荷時期により外観が異なる商品が混在している場合がございますが、ご注文時に外観をご指定いただく事はできかねます。

当社では上記の点をご理解いただいた上でのご注文という形で対応させていただきます。