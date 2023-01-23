『バーバリー ウーマン 名入れ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 53分に出品され03月09日 03時 53分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シトラス・グリーン・ウッディーの香調をベースにした香りです。上品さと快活さを併せ持ち、デイリー・ユースに適しています。

とてもシンプルで美しいボトルはピエール・ディナンのデザインです。

トップノート : ベルガモット， タイム， ラベンダー， ミント...

ミドルノート : ゼラニウム， サンダルウッド， モス， シダー...

ラストノート : トンカビーンズ， アンバー...

サイズ : 100 mL

タイプ : EAU DE PARFUM / for Women

※ 価格には基本的なレリーフが含まれております。

※ イメージにはサンプルのメッセージが入っております。実際にはご希望のメッセージが入ります。



名入れ女性用香水