『HERMES エルメス テール ドゥ エルメス 50ml 香水 オードトワレ ユニセックス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 12時 29分に出品され03月04日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トップ：グレープフルーツ オレンジミドル：ローズ パチョリ ゼラニウムラスト：チバー ペッパー ベンゾインミネラルでウッディなノートをベースにした《テール ドゥ エルメス》。シダーの力強さとグレープフルーツのさわやかさに、シレックス（火打石）のノートを合わせました。【返品不可商品】