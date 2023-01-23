『SUBARU/STI?(スバル) メディア&パスポートケース 品番:STSG20100030 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 21分に出品され03月06日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SUBARU/STI?(スバル) メディア&パスポートケース 品番:STSG20100030 黒
【商品説明】
・素材：外装生地：バリスティックナイロン/牛革/内装生地：ナイロン・PVC サイズ：W160 x H:110mm x D：25mm 重量：約135g カラー：ブラック 生産国・地域：中国
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8547円
580 入札履歴
終了
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